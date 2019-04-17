Çaldığı içki şişesini montuna saklayan hırsız kamerada
17 Nisan 2019 09:10
Çaldığı içki şişesini montuna saklayan hırsız kamerada
Silivri’de büfeden çaldığı alkol şişesini montunun içine saklayan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Olay, Silivri Fatih Mahallesi Emin Sokak’ta bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekel bayiine gelen biri kadın 2 kişi alışveriş yapmaya başladı. Erkek iş yeri sahibini oyalarken, kadın ise buzdolabına yöneldi. Dolaptaki alkol şişesini eline alan kadın, arkadaşının arkasına...