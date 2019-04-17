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  3. 17 Nisan 2019 09:10

Çaldığı içki şişesini montuna saklayan hırsız kamerada

Silivri’de büfeden çaldığı alkol şişesini montunun içine saklayan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Olay, Silivri Fatih Mahallesi Emin Sokak’ta bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekel bayiine gelen biri kadın 2 kişi alışveriş yapmaya başladı. Erkek iş yeri sahibini oyalarken, kadın ise buzdolabına yöneldi. Dolaptaki alkol şişesini eline alan kadın, arkadaşının arkasına...

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