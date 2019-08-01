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  3. 01 Ağustos 2019 15:15

Çaldıkları paralarla alışveriş yapmışlar: O anlar kamerada

Kadıköy’de güpegündüz evlere giren 2 hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları paralarla bir marketten alışveriş yapması güvenlik kameralarına yansırken 1 şüphelinin ise arandığı öğrenildi. Olay, Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi’nde 22 Haziran Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. isimli vatandaşa ait eve giren 3 kadın hırsız, evde bulunan 2 bin...

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