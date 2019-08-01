Çaldıkları paralarla alışveriş yapmışlar: O anlar kamerada
01 Ağustos 2019 15:15
Çaldıkları paralarla alışveriş yapmışlar: O anlar kamerada
Kadıköy’de güpegündüz evlere giren 2 hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları paralarla bir marketten alışveriş yapması güvenlik kameralarına yansırken 1 şüphelinin ise arandığı öğrenildi. Olay, Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi’nde 22 Haziran Cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. isimli vatandaşa ait eve giren 3 kadın hırsız, evde bulunan 2 bin...