Çaldıkları televizyonları hastaneden çöp konteyneri ile çıkardılar
01 Ağustos 2019 10:50
Çaldıkları televizyonları hastaneden çöp konteyneri ile çıkardılar
Konya’da bir hastaneden farklı günlerde hasta odalarında bulunan televizyonları çalan iki kardeş, çaldıkları televizyonları çöp konteyneri ile hastaneden çıkardı. Şüpheliler, televizyonları çöp konteyneri ile taşırken güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, görüntülerden kimlikleri belirlenen şahıslar, evlerinde çaldıkları televizyonu izlerken yakalandı. Olay, 24 Temmuz...