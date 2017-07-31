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  3. 31 Temmuz 2017 23:46

Çaldıranda sel

Van’ın Çaldıran ilçesinde yaklaşık 20 dakika etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel, zarara yol açtı.

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Kızgın boğanın tekmeleri rodeocuyu öldürdü
Kızgın boğanın tekmeleri rodeocuyu öldürdü
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Pence Gürcistanda
Pence Gürcistanda
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Havada taklalar atıp sokak levhasına girdi
Havada taklalar atıp sokak levhasına girdi
Video Galeri
Sakaryada müşteri-pompacı kavgası ölümle bitti
Sakaryada müşteri-pompacı kavgası ölümle bitti
Video Galeri
Atık su borusuna giren kediyi betonu delerek kurtardılar
Atık su borusuna giren kediyi betonu delerek kurtardılar
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DEAŞın tank bakımcısı tutuklandı
DEAŞın tank bakımcısı tutuklandı
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