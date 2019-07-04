Çalılarla çevrili kaçak kazıya droneli operasyon: 4 gözaltı
04 Temmuz 2019 17:20
Çalılarla çevrili kaçak kazıya droneli operasyon: 4 gözaltı
Elazığ’da çalılarla kapalı alanda kaçak kazı yapıp çukurun da üzerini örten 4 şüpheli jandarma tarafından droneli operasyonla suçüstü yakalandı. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sedeftepe bölgesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile yapılan koordineli çalışma sonucu şahıslar takibe alındı. Takip...