Anasayfa Video Galeriler Gündem Çalılıklardan çıkan yaban domuzu böyle saldırdı Çalılıklardan çıkan yaban domuzu böyle saldırdı 12 Mart 2023 Pazar Saat: 14:20 Güncelleme: 12 Mart 2023 Pazar 14:20 Konya'nın Taşkent ilçesinde bir esnaf, arkadaşıyla yaban domuzunu görüntülemek isterken saldırıya uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/640db5776c231a21f91cc3b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Futbolcuları taşıyan midibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var Hande Sarıoğlu yine coştu! ''Aşkın olayım'' dedi, sosyal medya yıkıldı Yusufeli ilçe merkezi sulara gömülüyor ''Göçük altındayım'' ihbarı ortalığı karıştırdı Karamollaoğlu: ''Seçime 81 ilde kendimiz gireceğiz'' Ankara Büyükşehir'den ailesi sosyal yardım alan öğrencilere abonman desteği Depremde ağır hasar alan evin kirasını istemiş Otoyolda kimyasal yüklü TIR paniği Deprem bölgesinde ilginç görüntü: Kahveyi ''refüje'' taşıdı