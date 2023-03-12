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  4. Çalılıklardan çıkan yaban domuzu böyle saldırdı

Çalılıklardan çıkan yaban domuzu böyle saldırdı

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Konya'nın Taşkent ilçesinde bir esnaf, arkadaşıyla yaban domuzunu görüntülemek isterken saldırıya uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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