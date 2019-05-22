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  3. 22 Mayıs 2019 13:08

Çalınan otomobilini parçalara ayrılmış olarak buldu

Kütahya'da 15 bin lira değerindeki otomobili çalıp, parçalara ayıran 3 şüpheli yakalandı. Araç sahibi, otomobilinin 25 parça halinde bulunduğu öğrenince şok yaşadı.

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