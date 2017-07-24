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  3. 24 Temmuz 2017 16:45

Çalıntı kasa boş tarlada bulundu

Bolu’da, bir hafta önce Nezahat Ö. isimli vatandaşın evinden çalınan kasa, evden yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki boş tarlada tarla sahibi tarafından bulundu.

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