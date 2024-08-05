Anasayfa Video Galeriler Gündem Çalışanlarının hakkını yiyen patronlara SGK cezaları kesilmeye başlandı Çalışanlarının hakkını yiyen patronlara SGK cezaları kesilmeye başlandı 05 Ağustos 2024 Pazartesi Saat: 10:41 Türkiye'deki "kayıt dışı ekonomi" ile mücadele kapsamında hem Maliye hem de SGK sahaya inerek denetimlere başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b0823d9a23bc271906f943" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gurbetçinin çikolata paketlerinden çıkanlar şoke etti İstanbul Boğazı'nda olay: İki genç kadın peş peşe denize atladı Onlarca şüpheli 26 ilde Siberağ'a takıldı Kadın boksör isyan etti: ''Kazanamam çünkü o bir erkek'' Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine saldırı Zelenskiy ''başardık'' diyerek duyurdu: F-16'lar Ukrayna'da Elektrik hattı kazısında tarihi keşif Off-road tutkunları araçlarıyla uçurumdan yuvarlandı Türkiye'nin 4 büyüklerini buluşturan forması depremzedeler için açık artırmada