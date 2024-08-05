Çalışanlarının hakkını yiyen patronlara SGK cezaları kesilmeye başlandı

Türkiye'deki "kayıt dışı ekonomi" ile mücadele kapsamında hem Maliye hem de SGK sahaya inerek denetimlere başladı.

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