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  4. Çalışanlarının hakkını yiyen patronlara SGK cezaları kesilmeye başlandı

Çalışanlarının hakkını yiyen patronlara SGK cezaları kesilmeye başlandı

Türkiye'deki "kayıt dışı ekonomi" ile mücadele kapsamında hem Maliye hem de SGK sahaya inerek denetimlere başladı.

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