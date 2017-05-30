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  3. 30 Mayıs 2017 14:15

Çalıştığı marketin başka bir şubesini silahla soydu

Samsun'da borcundan dolayı bunalıma giren genç, çalıştığı marketin başka bir şubesine elindeki silahla giderek kasada bulunan 8 bin 69 lira parayı alıp kaçtı. Şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

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