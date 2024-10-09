Çalıştıracak işçi bulamayınca, baba mesleği için Almanya'dan Türkiye'ye döndü

Almanya'da yaşayan 24 yaşındaki bir genç Aydın'da babasının tarlada çalışacak işçi bulamaması üzerine her yıl 3 bin 500 kilometre yol kat ederek babasına yardıma geliyor.

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