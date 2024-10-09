Anasayfa Video Galeriler Gündem Çalıştıracak işçi bulamayınca, baba mesleği için Almanya'dan Türkiye'ye döndü Çalıştıracak işçi bulamayınca, baba mesleği için Almanya'dan Türkiye'ye döndü 09 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 14:35 Güncelleme: 09 Ekim 2024 Çarşamba 14:35 Almanya'da yaşayan 24 yaşındaki bir genç Aydın'da babasının tarlada çalışacak işçi bulamaması üzerine her yıl 3 bin 500 kilometre yol kat ederek babasına yardıma geliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67066a9a8423ead8bb0dd593" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan kendisine yöneltilen soruyu muhabir Rüya Akkuş'a cevaplattı Erdoğan açıkladı: Suç makineleri tutuklu yargılanacak Lübnan'dan tahliyeler sürüyor: 361 yolcu daha Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozet fırçası canlı yayına yansıdı Türk bilim insanlarından alzheimer tedavisi için umut olacak dev adım Bu da rakun istilası: Bahçeye çıkınca gözlerine inanamadı Gabar'ın günlük petrol üretimi 47 bin varile çıktı İşin uzmanı anlattı: Sahte bal nasıl anlaşılır? Türkiye'de yeni bir akrep cinsi bulundu: Eşinin adını verdi