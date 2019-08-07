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  3. 07 Ağustos 2019 19:55

Cam silerken 4. kattan otomobilin üzerine düştü, o anlar kameraya yansıdı

Ataşehir’de cam silerken dengesini kaybeden bir kadın, 4. kattan o sırada yolda ilerleyen bir otomobilin üzerinde düştü. Temizlikçi kadın yaralanırken düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 2 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinde Kayışdağı Mahallesi’nde meydana geldi. Apartmanın 4. katında bulunan bir evin camlarını silen temizlikçi kadın, dengesini kaybederek yolda ilerleyen bir...

Video Galeri
Cam silerken aracın üzerine düştü
Cam silerken aracın üzerine düştü
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