Cam silerken 4. kattan otomobilin üzerine düştü, o anlar kameraya yansıdı
07 Ağustos 2019 19:55
Cam silerken 4. kattan otomobilin üzerine düştü, o anlar kameraya yansıdı
Ataşehir’de cam silerken dengesini kaybeden bir kadın, 4. kattan o sırada yolda ilerleyen bir otomobilin üzerinde düştü. Temizlikçi kadın yaralanırken düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 2 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinde Kayışdağı Mahallesi’nde meydana geldi. Apartmanın 4. katında bulunan bir evin camlarını silen temizlikçi kadın, dengesini kaybederek yolda ilerleyen bir...