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  3. 07 Ağustos 2019 20:11

Cam silerken aracın üzerine düştü

İstanbul Ataşehir'de, 4. kattaki evin pencerelerini silerken dengesini kaybeden kadın, hareket halindeki otomobilin üzerine düştü. Ağır yaralanan kadının düşme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Video Galeri
Cam silerken 4. kattan otomobilin üzerine düştü, o anlar kameraya yansıdı
Cam silerken 4. kattan otomobilin üzerine düştü, o anlar kameraya yansıdı
Video Galeri
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