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  3. 02 Haziran 2017 13:15

Çamaşır asarken balkon çöktü

Esenler Kemer mahallesinde iddiaya göre bir kadın çamaşır astığı sırada balkon çöktü. Olayda yaralanan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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