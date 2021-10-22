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Camdaki Kız'da ''yasak aşk'' ifşa oldu

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da Cana ve Sedat'ın yasak aşkı ortaya çıktı. Cana ve Sedat'ın yasak aşk videosunu kimin yayınladığı ise merak konusu oldu.

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