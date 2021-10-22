Anasayfa Video Galeriler Gündem Camdaki Kız'da ''yasak aşk'' ifşa oldu Camdaki Kız'da ''yasak aşk'' ifşa oldu 22 Ekim 2021 Cuma Saat: 08:05 Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da Cana ve Sedat'ın yasak aşkı ortaya çıktı. Cana ve Sedat'ın yasak aşk videosunu kimin yayınladığı ise merak konusu oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61724691756cd909cf6df8c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çukur oyuncuları yeniden buluştu... İlk fragman geldi Saadet Partisi’nden Squid Game videosu: ''Game Over'' Müge Anlı’daki ''cenazeyi çiçek gibi suladık'' itirafı kan dondurdu Zafer Partisi Lideri Özdağ, Esenler Belediyesi’nin Suriyeliler için verdiği şöleni protesto etti Afrika değil, Türkiye! Evden kaçan maymun ortalığı birbirine kattı Habertürk canlı yayınında dikkat çeken tepki Erdoğan açıkladı, su faturalarında yeni dönem başlıyor Angola Başbakan konuşurken, bakın Erdoğan ne tepki verdi Türkiye’nin en pahalı yolu