Anasayfa Video Galeriler Gündem Cami çıkışında husumetlilerine kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 9 yaralı Cami çıkışında husumetlilerine kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 9 yaralı 25 Ağustos 2023 Cuma Saat: 21:10 Güncelleme: 25 Ağustos 2023 Cuma 21:10 Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 kişi, cuma namazı çıkışında husumetlilerine otomobilden ateş açtı. Saldırıda 1 kişi öldü, 3'ü ağır 9 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e8ee8e8daa224d00279be3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tatil cennetinde korkutan yangın Erdoğan'dan muhalefete ''ölmüş at'' benzetmesi FETÖ'cüler paralarla bakın nerede yakalandı ''Suriyeliyim, Türk çalıştırmam'' demişti, gözaltına alındı Yine yağmur, yine Rize, yine aynı manzara! Aras Bulut İynemli'den Atatürk fragmanı Karayolunda ilginç anlar, araçları görmezden gelip asfalta uzandı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan ilk görüntü Bir daha utandık: Türkiye'de şimdi de az kullanılmış defterler satışta!