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  4. Cami çıkışında husumetlilerine kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 9 yaralı

Cami çıkışında husumetlilerine kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 9 yaralı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 kişi, cuma namazı çıkışında husumetlilerine otomobilden ateş açtı. Saldırıda 1 kişi öldü, 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

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