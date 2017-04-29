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  3. 29 Nisan 2017 14:20

Cami inşaatı çöktü: 4 ölü, 2 yaralı

SAMSUN'da cami inşaatında kubbe yapımı sırasında tabyaların çökmesi üzerine ıslak betonun altında kalan 4 işçi hayatını kaybetti. 2 işçi de yaralandı.

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