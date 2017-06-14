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  3. 14 Haziran 2017 19:15

Cami inşaatı temelinde lahit ve küpler bulundu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Yukarı Kepirce Mahallesi'nde bir cami inşaatı için açılan temelde bulunan mağarada Eski Antik Roma dönemine ait olduğu düşünülen 6 lahit ile 2 büyük küp bulundu.

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