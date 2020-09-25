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  3. 25 Eylül 2020 19:35

Cami minaresinde sürpriz misafir!

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Kabaçınar Mahallesi'ndeki caminin minaresinde tilki olduğunu gören vatandaşlar, durumu muhtar ve camide görevli imama bildirdi.

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