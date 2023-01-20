Anasayfa Video Galeriler Gündem Camide abdest alırken 170 bin lirasını çaldırdı Camide abdest alırken 170 bin lirasını çaldırdı 20 Ocak 2023 Cuma Saat: 12:30 Güncelleme: 20 Ocak 2023 Cuma 12:30 İstanbul Fatih'te camide abdest alan Tacikistan uyruklu bir turistin çıkarıp astığı montun cebinden 9 bin dolar (170 bin TL) çalındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ca5f390a59a02f98061813" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cinsel ilişki için gitti, başına gelmeyen kalmadı İstinat duvarı çöktü, 19 daire tahliye edildi Bu da merdiven altı meyhane! Gecekonduya giren ekipler şaşkına döndü AFAD ekipleri alarma geçti: 3 ilçeyi koku sardı Türkiye'den kahreden görüntü! Göl kayboldu! Antalya’da ''Sezer nine'' alarmı! Ortalığı birbirine kattı 5 kişinin öldüğü silahlı saldırı termal kamerada Mustafa Sarıgül fiyatlara kızdı tokadı bastı O dünyanın en büyüğü! Avustralya'da bulundu