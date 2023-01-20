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  4. Camide abdest alırken 170 bin lirasını çaldırdı

Camide abdest alırken 170 bin lirasını çaldırdı

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İstanbul Fatih'te camide abdest alan Tacikistan uyruklu bir turistin çıkarıp astığı montun cebinden 9 bin dolar (170 bin TL) çalındı.

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