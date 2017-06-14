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  3. 14 Haziran 2017 19:45

Camide bir şey bulamayınca vantilatörü çaldı

Antalya’da camiden alacak bir şey bulamayan hırsız geri dönüp vantilatörü çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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