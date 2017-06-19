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  3. 19 Haziran 2017 11:15

Camide bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir camide imama ait bisiklet kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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