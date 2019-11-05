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  3. 05 Kasım 2019 22:25

Camide büyük ahlaksızlık ! İmam farkedip polisi aradı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir caminin yardım kutusuyla dernek binasındaki kasada bulunan paralar kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

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Şoke eden görüntü: Kadın polisi diri diri yaktılar!
Şoke eden görüntü: Kadın polisi diri diri yaktılar!
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