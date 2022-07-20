Anasayfa Video Galeriler Gündem Camide dehşet! 17 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü Camide dehşet! 17 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü 20 Temmuz 2022 Çarşamba Saat: 13:15 Şanlıurfa'da cami avlusunda bıçaklanan Suriye uyruklu 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62d7d5cc8c15da4ad7637877" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayına damga vuran ''ekonomi'' kavgası: ''TÜİK'e inanmıyorum, ben yaşıyorum!'' Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Putin ''yürüyemedi'' Fabrikada üzerine kimyasal dökülen 3 işçi yaralandı İstanbul'un ''tatil'' çöpü 1.200 tonu aştı! Abant Milli Parkı'nda fayton yasaklandı İstanbul'un yıldızı oldu: Ayda 2 milyon test sonuçlandırılıyor Araplara gül dağıtan AK Partili başkana ''kendi ülkemizde mülteci olduk'' tepkisi İstanbul'da yabancı uyrukluların ''borç'' tartışması hastanede bitti Hakan Fidan'ın bu görüntüsü sosyal medyayı salladı