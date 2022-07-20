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  4. Camide dehşet! 17 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

Camide dehşet! 17 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

Şanlıurfa'da cami avlusunda bıçaklanan Suriye uyruklu 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

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