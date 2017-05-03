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  3. 03 Mayıs 2017 23:50

Camide müezzine bıçaklı saldırı kamerada

Samsun'da camide ezan okuduktan sonra bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralanan müezzinin olay sonrası güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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