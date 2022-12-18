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Camide nikah tartışma yarattı! Pasta kesip, hediye dağıttılar

Camide yapılan nikah töreni, tartışma yarattı. Törende pasta kesilerek, konuklara hediyeler dağıtıldı.

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