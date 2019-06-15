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  3. 15 Haziran 2019 16:43

Camide ölüm kamerada

Düzce'de 75 yaşındaki eşiyle camiye temizliğe gelen 80 yaşındaki vatandaş aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. İkilinin acı anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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