  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 20 Mayıs 2019 15:11

Camide ''pes'' dedirten olay kamerada

Isparta’da namaz kılıyormuş gibi davrandığı inşaat halindeki camiden yardım paralarını çalan yaşlı adam, cemaat ve cami yaptırma derneği ile imam hatibin yerleştirdiği gizli kamera ve namaz sonraları tutulan nöbetler sonucu kıskıvrak yakalandı.

Video Galeri
Ramazan zurnacısına Müslüm Gürses isteği
Ramazan zurnacısına Müslüm Gürses isteği
Video Galeri
Canlı yayında Burcu Esmersoy'a sert sözler
Canlı yayında Burcu Esmersoy'a sert sözler
Video Galeri
Fuhuşa sınırdışı
Fuhuşa sınırdışı
Video Galeri
Minik Yasin bu kazada hayatını kaybetti
Minik Yasin bu kazada hayatını kaybetti
Video Galeri
İstanbul'da şoke eden görüntüler ! Polis UBER'ciyi böyle götürdü
İstanbul'da şoke eden görüntüler ! Polis UBER'ciyi böyle götürdü
Video Galeri
Basın Ekspres’te araçlar birbirine girdi
Basın Ekspres’te araçlar birbirine girdi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM