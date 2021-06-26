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  4. Camide şok görüntü: İmam, müezzine tabureyle saldırdı

Camide şok görüntü: İmam, müezzine tabureyle saldırdı

Amasya'da camide görevli müezzin Yavuz Selim A.'nın, tartıştığı cami imamı Beytullah S. tarafından plastik tabureli saldırına uğradığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

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