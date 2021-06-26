Anasayfa Video Galeriler Gündem Camide şok görüntü: İmam, müezzine tabureyle saldırdı Camide şok görüntü: İmam, müezzine tabureyle saldırdı 26 Haziran 2021 Cumartesi Saat: 15:50 Amasya'da camide görevli müezzin Yavuz Selim A.'nın, tartıştığı cami imamı Beytullah S. tarafından plastik tabureli saldırına uğradığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60d7229d2ef9ce0b535d6c63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! 7 kişiyi vurup, otomobille üzerlerinden geçtiler PKK/YPG'den alçak saldırı: Ölü ve yaralılar var Kısıtlama öncesi sahillere akın ettiler Kaş'ta üç noktada orman yangını Erdoğan ''Sen beni çıldırtacaksın'' dedi, internette herkes onu aradı Ceyda-Esra Ersoy kardeşlerden dudak dudağa paylaşım Erzurum'da 8 bin yıllık tarihi keşif İstanbul'da deniz salyası istilası devam ediyor Şevval Şahin'in yeni sevgilisini denize atmıştı... Olay anını anlattı