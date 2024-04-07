Anasayfa Video Galeriler Gündem Camide tacizci alarmı: Başörtüsüyle girip kadınları taciz etti Camide tacizci alarmı: Başörtüsüyle girip kadınları taciz etti 07 Nisan 2024 Pazar Saat: 20:40 Samsun'da imamın çöpe attığı eski cübbeyi giyip başörtü de takarak camide kadınları arasına girerek namaz kılıp tacizde bulunduğu iddia edilen zanlı kameralara yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6612daa086d8935e0407cb23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Azrail Türkiye'de trafiğe indi: ''Bana iş çıkarmayın'' Bayraktar Kalkan DİHA bir testi daha geçti Dünyaca ünlü sahilde yaz günlerini aratmayan görüntüler Rus turist otel odasında ölü bulundu ABD Başkonsolosluğu önünde hareketli dakikalar Buz pistine dönen yolda 10 kaza birden Sosyal medya linci öldürdü Bayram öncesi İstanbul'dan kaçan kaçana Adana'da 2 milyon kişilik dev festival: Günlük 200 ton et tüketilecek