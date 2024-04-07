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  4. Camide tacizci alarmı: Başörtüsüyle girip kadınları taciz etti

Camide tacizci alarmı: Başörtüsüyle girip kadınları taciz etti

Samsun'da imamın çöpe attığı eski cübbeyi giyip başörtü de takarak camide kadınları arasına girerek namaz kılıp tacizde bulunduğu iddia edilen zanlı kameralara yakalandı.

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