  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 05 Temmuz 2019 18:52

Camide yaptıkları büyük tepki çekti !

Gaziantep'te bir caminin içinde namaz kılan vatandaşların da bulunduğu sırada iki gruba ayrılmış çocukların futbol maçı yapması sosyal medyada büyük tepki gördü.

Video Galeri
Günün Özeti
Günün Özeti
Video Galeri
AP’nin yeni Başkanı Sassoli’den ilk icraat
AP’nin yeni Başkanı Sassoli’den ilk icraat
Video Galeri
Emniyet kemerini takmaya çalışırken kaza yapan sürücü kamerada
Emniyet kemerini takmaya çalışırken kaza yapan sürücü kamerada
Video Galeri
Yüzlerce öğrenciden Boğaziçi'nde rektöre şok protesto
Yüzlerce öğrenciden Boğaziçi'nde rektöre şok protesto
Video Galeri
Nallıhan’da yağmur sonrası su baskınları yaşandı
Nallıhan’da yağmur sonrası su baskınları yaşandı
Video Galeri
Fransa’da 30 kişi boğularak öldü
Fransa’da 30 kişi boğularak öldü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM