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  3. 10 Ocak 2020 17:50

Camideki hırsızlık anı kamerada

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir üniversite öğrencisi tarafından camide unutulan 6 bin 500 TL değerindeki, cep telefonu bir kadın tarafından çalındı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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