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Camideki ''taklacı hırsız'' kamerada

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde hırsız, camideki yardım para kasasını yere yatırarak paraları çıkartmaya çalıştı. O anlar, caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

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