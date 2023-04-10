Anasayfa Video Galeriler Gündem Camiden çıkanlara ateş açıldı: 2’si kadın 6 yaralı Camiden çıkanlara ateş açıldı: 2’si kadın 6 yaralı 10 Nisan 2023 Pazartesi Saat: 09:05 Güncelleme: 10 Nisan 2023 Pazartesi 09:05 Çorum’un İskilip ilçesinde teravih namazı sonrası camiden çıkanlara ateş açılması sonucu aralarında köy muhtarının da bulunduğu 2’si kadın 6 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6433a72376ade6682d33ff87" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Erdoğan kalırsa kuru soğan olacak 100 lira olacak'' Deprem ve Togg dolandırıcıları kıskıvrak yakalandı İmamoğlu'ndan ''çivi bile çakmadılar'' diyen Erdoğan'a yanıt TİP’in seçim şarkısı Sezen Aksu’dan Kılıçdaroğlu’ndan bir video daha: ''Sana söz'' deyip yeni vaadini açıkladı Barış Atay gözyaşlarını tutamadı YSK Başkanı Yener: 26 parti milletvekili aday listesini teslim etti Belgeselleri aratmadı! Tuz Gölü'ne gelen flamingolar hayran bıraktı mersin_de_kokunu_kurutma_operasyonu_70_gozalti