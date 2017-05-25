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  3. 25 Mayıs 2017 14:15

Camilerde Ramazan temizliği

Camilerde Ramazan temizliği başlatıldı.

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Suriye sınırına Mehter Marşıyla dev Türk bayrağı çekildi
Suriye sınırına Mehter Marşıyla dev Türk bayrağı çekildi
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Kavga ettiği mahkumu aşağı attı
Kavga ettiği mahkumu aşağı attı
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Şehidi, aynı çatışmada yaralanan silah arkadaşları yalnız bırakmadı
Şehidi, aynı çatışmada yaralanan silah arkadaşları yalnız bırakmadı
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SMA hastası Duru bebeğin yaşaması için ilaca ihtiyacı var
SMA hastası Duru bebeğin yaşaması için ilaca ihtiyacı var
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200 metre yükseklikte kaykayla kaydılar
200 metre yükseklikte kaykayla kaydılar
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Rahim iç duvarı embriyo üzerinde etkin bir rol oynuyor
Rahim iç duvarı embriyo üzerinde etkin bir rol oynuyor