Anasayfa Video Galeriler Gündem Caminin önünde çıplak kadın şaşkınlığı Caminin önünde çıplak kadın şaşkınlığı 29 Haziran 2024 Cumartesi Saat: 11:21 Güncelleme: 29 Haziran 2024 Cumartesi 11:21 Balıkesir'in Edremit ilçesinde cami önünde kıyafetlerini çıkaran kadın hakkında polis işlem yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667fc414afbae212b9050fe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 27 ilde 21 milyar TL'lik operasyon: Onlarca gözaltı var Uraz Kaygılaroğlu erkek rol arkadaşıyla dudak dudağa Karşı şeride geçen otobüs ölüm saçtı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Tam 1,5 yıldır, sahte Irak kimliği ile aramızda dolaşıyormuş Kolej yöneticilerinden öğretmenlere meydan dayağı İstanbul'da yangın: Alevler yerleşim yerine ilerliyor Bingöl'de iki noktada orman yangını İstanbul'da korkunç olay: Eşini taciz etmeye kalkan arkadaşını öldürdü Türkiye'de bir ilk: Daha önce bildiğiniz ''askıda'' uygulamalarını unutun