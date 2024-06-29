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Caminin önünde çıplak kadın şaşkınlığı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde cami önünde kıyafetlerini çıkaran kadın hakkında polis işlem yaptı.

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