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  4. Camiye ayakkabıyla girmişti... Başsavcılık'tan açıklama

Camiye ayakkabıyla girmişti... Başsavcılık'tan açıklama

Isparta'da bir camiye ayakkabıyla giren şahsın akıl sağlığının yerinde olmadığı ortaya çıktı.

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