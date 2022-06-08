Anasayfa Video Galeriler Gündem Camiye giren yılan paniğe neden oldu Camiye giren yılan paniğe neden oldu 08 Haziran 2022 Çarşamba Saat: 15:50 Bursa’da camiye giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a09b2dc7d5d9176c3fa217" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR LPG yüklü tanker devrildi; İstanbul ve Ankara istikameti kapandı İşte yılın ''kazma''sı... Sosyal medya bu şutu konuşuyor Tarihin en büyük hazinesinden yeni görüntüler! Denizin dibinde yatıyor Herkes Prof. Dr. Demirtaş'ın dolar 2,60 TL iken yaptığı konuşmayı konuşuyor Sağanak yağışta ''insanlık ölmemiş'' dedirten görüntü Yerli otomobil TOGG'dan yeni müjde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saç baş yolduran talep Kabus geri döndü! 6 kişi hayatını kaybetti İkinci el araçta isyan ettiren zam! Zamlar otomatiğe bağlandı