Anasayfa Video Galeriler Gündem Çamlıca Camii'nin otoparkında ''bulunanlara'' inanamayacaksınız! Çamlıca Camii'nin otoparkında ''bulunanlara'' inanamayacaksınız! 09 Ocak 2023 Pazartesi Saat: 01:55 Güncelleme: 09 Ocak 2023 Pazartesi 01:55 İstanbul'da bulunan Çamlıca Camii otoparkında stoklanmış onlarca araç, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63bb49d85328955e30314323" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çamlıca Camii otoparkına araç stokladılar Yaşam koçunun cinsel ilişki tavsiyesi olay oldu: Seni doyurmamı ister misin? Siste 15 araç birbirine girdi; yol savaş alanına döndü! Son yıllarda Türkiye'de çekilmiş en acı fotoğraflardan biri Netflix'ten Wednesday müjdesi Barış Manço'nun 2023 hayali yıllar sonra bu video ile ortaya çıktı Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 5 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı Antalya’da 92 yılın sıcaklık ortalaması rekoru Otobüs terminalinde el bombası paniği