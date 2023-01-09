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  4. Çamlıca Camii'nin otoparkında ''bulunanlara'' inanamayacaksınız!

Çamlıca Camii'nin otoparkında ''bulunanlara'' inanamayacaksınız!

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İstanbul'da bulunan Çamlıca Camii otoparkında stoklanmış onlarca araç, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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