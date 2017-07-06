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  3. 06 Temmuz 2017 16:45

Çamlıca Gişelerinde 4 şerit trafiğe kapatıldı

Çamlıca Gişeleri’ne hızlı geçiş sistemi kurulması için çalışmalar başladı. 4 gişe trafiğe kapatılırken, 30 Ağustos’ta bitmesi öngörülen çalışmalar havadan görüntülendi.

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