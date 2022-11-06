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  4. Çamlıca Kulesi'nde şoke eden görüntü! Ziyaretlere kapatıldı

Çamlıca Kulesi'nde şoke eden görüntü! Ziyaretlere kapatıldı

Çamlıca Kulesi'nde vinçten düşen parçalar nedeniyle hasar oluştu. Dış cephedeki hasar giderilinceye kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek.

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