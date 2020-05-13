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  3. 13 Mayıs 2020 10:00

Çamlıca kulesinde yangın çıktı

İstanbul'da yapımı devam eden yeni Çamlıca kulesinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuleden duman yükseldiği görüldü.

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