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  3. 31 Temmuz 2019 10:35

Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin son hali görüntülendi

Çamlıca Kulesi'nin yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kulenin dış cephesine iki blok daha yerleştirilirken inşaattaki son durum havadan görüntülendi.

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