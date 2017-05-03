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  3. 03 Mayıs 2017 13:15

Çamurdan sanata...

Diyarbakır’da açılan seramik işlemeciliği kursuna kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Kadınlar eğitimin sonunda atölye açmayı planlıyor.

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İlköğretim okuluna survivor parkuru
İlköğretim okuluna survivor parkuru
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Konya' da forklift faciası; 1 ölü
Konya' da forklift faciası; 1 ölü
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CarrefourSA İzmir Oxygen Gurme Marketi hizmete açıldı
CarrefourSA İzmir Oxygen Gurme Marketi hizmete açıldı
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FETÖ şüphelisi emniyet müdürü bacağından vurularak yakalandı
FETÖ şüphelisi emniyet müdürü bacağından vurularak yakalandı
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Çocuk gelin oldu, hapis yattı, kocası terk etti
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Bir babanın dramı... Fizik tedaviye götüremedi, çareyi böyle buldu!
Bir babanın dramı... Fizik tedaviye götüremedi, çareyi böyle buldu!