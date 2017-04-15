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  3. 15 Nisan 2017 10:15

Çamurlu sular, Munzur Çayının rengini değiştirdi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, şiddetli sağanak yağışlar sonrası çamurlu sular sebebiyle Munzur Çayı'nın rengi değişti.

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50 bin dolarlık kümes
50 bin dolarlık kümes
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Diyarbakırda 1 terörist ölü ele geçirildi!
Diyarbakırda 1 terörist ölü ele geçirildi!
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Elektrik malzemeleri deposu alev alev yandı
Elektrik malzemeleri deposu alev alev yandı
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Başbakan Yıldırım: Üniter devlet yapısı bizim de MHPnin de hassasiyeti
Başbakan Yıldırım: Üniter devlet yapısı bizim de MHPnin de hassasiyeti
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Başarısız banka soygunu
Başarısız banka soygunu
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Başkentte uyuşturucu tacirlerinden polise silahlı saldırı
Başkentte uyuşturucu tacirlerinden polise silahlı saldırı