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  3. 18 Nisan 2017 21:20

Can Bonomo'dan yeni albüme ilk klip

ALTERNATİF müzik sanatçısı Can Bonomo, 4'üncü albümü Kainat Sustu'nun ilk video klibini "Kal Bugün" şarkısına çekti.

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