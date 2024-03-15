Anasayfa Video Galeriler Gündem Çanakkale açıklarında tekne faciası Çanakkale açıklarında tekne faciası 15 Mart 2024 Cuma Saat: 11:30 Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı. Ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f4073e2430f0f90e00e153" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Atatürk'ün gezi teknesi ''M/G Acar'' böyle görüntülendi Havlayan köpek sahibini yaktı! 700 bin TL ceza Space X duyurdu: Starship'le iletişim kesildi! Altına talep patlaması! Darphane yetişemiyor Türkiye'nin UNESCO listesinde yer alan lezzeti için davullu alarm Eli silahlı trafik magandası dehşeti kamerada Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı trafik kazası geçirdi Bayraktar AKINCI bir testi daha başarıyla geçti İstanbul'da gece yarısı korkutan yangın