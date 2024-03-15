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Çanakkale açıklarında tekne faciası

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı. Ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

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