Anasayfa Video Galeriler Gündem Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı 09 Mart 2021 Salı Saat: 11:01 Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, Çanakkale Boğazı'ndan tanker ve konteyner gemilerinin geçişi nedeniyle tek yönlü olarak transit gemi trafiğine kapatıldığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60472b45ed3c575eab640c1b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kısıtlamaya uymayan kişiler bekçileri darbetti İstanbul'da DEAŞ'a eş zamanlı operasyon Kayıp 2 kardeşten kahreden haber Defineciler tarihi evi talan ettiler! İçme suyunda büyük tehlike Radar görünce frene basanlar dikkat! İşe yaramıyor Dağdan altın fışkırdı! Elleriyle kazarak çıkardılar Kadınlar, 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü için bir araya geldi THY uçağında maske krizi! Pilot, polis çağırdı