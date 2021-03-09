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Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, Çanakkale Boğazı'ndan tanker ve konteyner gemilerinin geçişi nedeniyle tek yönlü olarak transit gemi trafiğine kapatıldığını açıkladı.

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