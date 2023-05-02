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Çanakkale Boğazı'nda zehirli denizanası alarmı

Çanakkale Boğazı'nda son bir yıldır sayıları artan zehirli pusula denizanaları, tehlike saçıyor. Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, teması halinde pusula denizanalarının insan sağlığı içinde tehlikeli olduğunu belirterek, uyardı.

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