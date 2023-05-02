Anasayfa Video Galeriler Gündem Çanakkale Boğazı'nda zehirli denizanası alarmı Çanakkale Boğazı'nda zehirli denizanası alarmı 02 Mayıs 2023 Salı Saat: 12:25 Çanakkale Boğazı'nda son bir yıldır sayıları artan zehirli pusula denizanaları, tehlike saçıyor. Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, teması halinde pusula denizanalarının insan sağlığı içinde tehlikeli olduğunu belirterek, uyardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6450d7036783a60a4828b2f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hatalı sollamanın bedeli ağır oldu; 3 motorlu birbirine girdi Köpeği göz göre göre ezdi yoluna devam etti Akıl almaz ''kiracı'' hırsızlığı! Pes! Vallahi de pes, billahi de pes! Bodrum bildiğiniz gibi: Lahmacunun fiyatı uçtu! Türkiye için kırmızı alarm! DSÖ'ye göre Avrupa 2'ncisiyiz! İstanbul'da kuru yük gemisinde yangın Uzaklaştırma kararı uzak tutamadı! İstanbul'da eski damat dehşeti 1 Mayıs'ın bilançosu açıklandı Marmaray'da intihar girişimi