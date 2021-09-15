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  4. Çanakkale Köprüsü'nün üstünde ilk çekim... Ay sonu tamamlanıyor!

Çanakkale Köprüsü'nün üstünde ilk çekim... Ay sonu tamamlanıyor!

Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 66'ncı tabliye blokunun montajı yapıldı. Köprüdeki araç yolu, geri kalan 21 tabliye blokunun montajıyla bu ay sonu tamamlanmış olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale Boğazı'nın 6 dakika...

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